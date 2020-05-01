Нападающий Максим Майоров покидает «Салават Юлаев». Соглашение с форвардом истекло 30 апреля, новый контракт ему предложен не был, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий Максим Майоров покидает «Салават Юлаев». Соглашение с форвардом истекло 30 апреля, новый контракт ему предложен не был. Наш клуб благодарит нападающего за профессионализм и желает успешной игры за новую команду ? https://t.co/wVWaH6sqxD pic.twitter.com/D1ao9Xz8E2 — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) May 1, 2020

В составе «Салавата» Майоров провел 255 матчей за пять сезонов и набрал в общей сложности 78 (39+39) результативных баллов при показателе полезности «плюс 9» и 49 штрафных минутах.