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Максим Майоров покидает «Салават Юлаев»

10:11
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Нападающий Максим Майоров покидает «Салават Юлаев». Соглашение с форвардом истекло 30 апреля, новый контракт ему предложен не был, сообщает официальный сайт клуба.

В составе «Салавата» Майоров провел 255 матчей за пять сезонов и набрал в общей сложности 78 (39+39) результативных баллов при показателе полезности «плюс 9» и 49 штрафных минутах.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/blagodarim-za-igru-maksim/

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