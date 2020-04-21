Макеев может продолжить карьеру в «Автомобилисте»

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев может покинуть команду, сообщают «Известия». Его контракт рассчитан до 30 апреля текущего года. «Автомобилист» — наиболее вероятный вариант продолжения карьеры форварда.

— Считаю, что это были плодотворные семь лет, которые включили немало ярких матчей команды, особенно в те сезоны, когда мы выходили в плей-офф, — отметил Макеев. — Я всегда старался действовать на максимуме своих возможностей. Надеюсь, болельщики «Витязя» были довольны. Но рассчитываю, что лучшие сезоны у меня еще впереди.

В прошедшем сезоне на счету 28-летнего форварда 39 (15+24) очков в 64 матчах при показателе полезности «+1». Он начинал карьеру в КХЛ именно в «Автомобилисте».