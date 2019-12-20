Магнус Хелльберг: «Более 60 тысяч болельщиков. Это невероятно, у меня были мурашки по коже»

Голкипер СКА Магнус Хелльберг остался доволен проведением матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА на футбольном стадионе.

— Матчи против ЦСКА всегда очень упорные, у них хорошо выстроена оборона, и они стараются наказывать за потери, — цитирует ТАСС Хелльберга. — В третьем периоде соперник получил отличный шанс и реализовал его. Плохо, что мы проиграли при такой атмосфере, более 60 тысяч болельщиков дома. Это невероятно, у меня мурашки по коже от одной мысли об этом, очень расстроился, я очень хотел, чтобы мы победили.

Было очень жарко, в таких условиях сложно поддерживать хороший лед в течение игры, но это один и тот же лед для обеих команд, жаловаться не на что. Была хорошая игра, к сожалению, соперник забил один гол, а мы не смогли. Не думаю, что такой маленький счет был из-за льда, у обеих команд были моменты. Это масштабное событие для болельщиков и для лиги, это хорошо для российского хоккея.