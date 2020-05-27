Бывший главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин рассказал о том, как клубу придется справляться с введением жесткого потолка зарплат в КХЛ.

— Летом было набрано много тяжелых по деньгам игроков, — цитируют «Известия» Канарейкина. — Контракты хоккеистов — это не тренерская кухня. Но однозначно вложенные средства не оправдались. Безусловно, теперь «Магнитке» придется расчищать платежную ведомость, чтобы вписаться в потолок зарплат. Но одно дело не продлить истекающие контракты, хотя и среди этих хоккеистов есть те, кого в спортивном плане было бы хорошо сохранить. А другое — договориться о понижении зарплат с теми игроками, у которых соглашения еще действуют. Юридически они защищены, поэтому пойти на снижение могут только добровольно. Добиться этого можно путем сложного переговорного процесса.