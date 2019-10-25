«Магнитка» выиграла всухую третий матч подряд. «Автомобилист» проиграл шестую встречу кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Металлург». Гости победили со счетом 3:0.

Команда из Магнитогорска одержала четвертую победу подряд и набрала 22 очка, войдя в зону плей-офф. А вот «Автомобилист» потерпел шестое поражение в последних шести встречах.

Отметим, что «Магнитка» не пропускает голы в трех матчах подряд.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Береглазов — 1 (бол., Любимов, Паршин), 19:15 — 0:1. Козун — 6 (Расмуссен), 36:40 — 0:2. Матушкин — 2 (Козун, Расмуссен), 55:43 — 0:3.

Вратари: Коварж — Кошечкин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 38 (13+12+13) — 15 (6+7+2).

Судьи: Кулаков, Оленин.

25 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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