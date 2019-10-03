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«Магнитка» назвала «Локомотив» «не самым сильным соперником»

20:59
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«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл «Локомотив» — 5:3. Магнитогорцы после матча потролллили соперника.

— Добиваемся долгожданной победы! — отмечено в официальной группе «Металлурга» во «В контакте». —  Не с самым сильным соперником, но сейчас и такая победа — на вес золота! С победой, друзья!

«Металлург» прервал серию из четырех поражений, но остался на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 8 очками. «Локомотив» (8) — предпоследний на Западе.

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