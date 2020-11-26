Лямся после матча с «Нефтехимиком» не знает, кого ставить в ворота на следующую игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас был хороший старт. Возможно, это повлияло на второй период, он был сумбурным. Мы отлично сыграли в большинстве, нас также выручал Тарасов, проведший неплохой матч. До этого Метсола играл отлично, так что мы подумаем, кого поставить на следующую игру», — цитирует финского финского специалиста официальный сайт КХЛ.

Также Лямся остался довольным голом Амирова, который вернулся после травмы. По мнению тренера, «заброшенная шайба прибавит ему уверенности и Родион будет играть лучше».

После этой победы уфимцы занимают четвертое место в Восточной конференции с 40 очками, нижнекамцы — 11-е (18 баллов).