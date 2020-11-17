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Лямся — о поражении от СКА: «Не думаю, что у «Салавата» есть проблемы с физикой»

02:52
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

«Сегодня получилась настоящая битва против сильного соперника. Конечно, я расстроен, что взяли только одно очко. Не думаю, что у нас есть проблемы с физикой. СКА — одна из самых быстрых команд в лиге. Мы вполне хорошо справлялись с их скоростями. Да, забрасывать шайбу за спины защитников было частью плана на сегодняшнюю игру. Здесь площадка меньше, чем у нас, отталкивались от этого», — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.

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