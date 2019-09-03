КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Лукашенко ярко отпраздновал гол минского «Динамо». Видео

08:54
Теги:

На матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (2:4) побывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В трансляции был показан момент, как он радуется голу Теему Пулккинена, который стал первым для минчан в нынешнем сезоне. На радостях он обнял сидевшую рядом Мисс Белоруссия-2018 Марию Василевич.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир