Лукашенко ярко отпраздновал гол минского «Динамо». Видео

На матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (2:4) побывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В трансляции был показан момент, как он радуется голу Теему Пулккинена, который стал первым для минчан в нынешнем сезоне. На радостях он обнял сидевшую рядом Мисс Белоруссия-2018 Марию Василевич.

Желаем тебе найти человека, который будет радоваться твоим успехам, как Лукашенко первой шайбе pic.twitter.com/IP5xdEH7Wk — Чай з варэннем (@belteanews) September 2, 2019

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика