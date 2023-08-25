«Омские Ястребы» разгромили «Локомотив» на турнире памяти Белосохова

«Омские Ястребы» разгромили «Локомотив» на турнире памяти А.И. Белосохова — 5:1.

У омичей хет-трик на счету Артема Зубкова, по шайбе забросили Данила Сысоев и Едуард Голоднюк.

За ярославцев гол забил Вадим Дудоров.

В следующем матче «Локо» сыграет с «Кузнецкими Медведями» 26 августа. «Ястребы» встретятся с «Сибирскими Снайперами» 26-го числа.