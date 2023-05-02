Лучший снайпер «Сибири» Шаров подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Александр Шаров заключил контракт с «Салаватом Юлаевым».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два сезона.

В завершившимся чемпионате КХЛ форвард выступал за «Сибирь», за которую сыграл 70 матчей и набрал 55 (31+24) очков при показателе полезности «-8». Шаров стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром клуба.