«Амур» подписал контракт на один сезон с Волгиным

Как ранее сообщал «СЭ», «Амур» заключил контракт на один сезон с защитником Алексеем Волгиным.

В сезоне-2022/23 Волгин выступал за «Витязь» и набрал 31 (5+26) очко в 68 матчах.