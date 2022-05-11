Лучший снайпер прошлого сезона КХЛ Яшкин может вернуться в Россию из «Аризоны»

Чешский нападающий Дмитрий Яшкин может вернуться в КХЛ, если не найдет новый вариант продолжения карьеры в НХЛ. Об этом в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал российский агент хоккеиста Глеб Чистяков.

Конкретный интерес к 29-летнему Яшкину, который забросил 77 шайб за два года в московском «Динамо», в КХЛ обозначили четыре топ-клуба с «Востока» и «Запада».

В нынешнем сезоне форвард из-за тяжелой травмы провел всего 12 матчей за «Аризону».