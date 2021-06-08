Лучшим защитником сезона в КХЛ стал Крис Уайдман
20:40
Лучшим защитником сезона-2020/21 в КХЛ стал Крис Уайдман из «Торпедо», который в 59 матчах регулярного чемпионата набрал 41 (9+32) очко, сообщает сайт лиги.
Получить награду из рук олимпийского чемпиона Александра Легкова лично Уайдман не смог, но записал видеообращение к участникам церемонии закрытия сезона КХЛ.
«Я очень рад стать победителем в номинации «Самый результативный защитник». Я хотел бы поблагодарить одноклубников, тренеров, персонал и болельщиков «Торпедо» за их поддержку», — сказал Уайдман.
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