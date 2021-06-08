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Лучшим защитником сезона в КХЛ стал Крис Уайдман

20:40
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Лучшим защитником сезона-2020/21 в КХЛ стал Крис Уайдман из «Торпедо», который в 59 матчах регулярного чемпионата набрал 41 (9+32) очко, сообщает сайт лиги.

Получить награду из рук олимпийского чемпиона Александра Легкова лично Уайдман не смог, но записал видеообращение к участникам церемонии закрытия сезона КХЛ.

«Я очень рад стать победителем в номинации «Самый результативный защитник». Я хотел бы поблагодарить одноклубников, тренеров, персонал и болельщиков «Торпедо» за их поддержку», — сказал Уайдман.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/08/485392.html

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