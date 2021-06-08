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Чинахов выбран лучшим молодым игроком сезона-2020/21 в КХЛ

20:37
Егор Чинахов. Фото ХК "Авангард".
Егор Чинахов. Фото ХК &quot;Авангард&quot;.
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Обладатель Кубка Гагарина Егор Чинахов получил приз имени Алексея Черепанова лучшему новичку сезона — победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов КХЛ, сообщает сайт лиги.

Егор Чинахов отыграл свой дебютный сезон в первой команде «Авангарда»: место в основном составе и спецбригаде большинства, звание лучшего новичка месяца и лучшего новичка второго раунда плей-офф, золотая медаль и Кубок Гагарина. Статистически Чинахов стал лучшим бомбардиром лиги среди игроков не старше 20 лет — в 53 матчах он набрал 24 (15+9) очка.

«В первую очередь, спасибо руководству клуба, тренерам, партнёрам по команде. Всем хорошего вечера!» — коротко прокомментировал получение награды Чинахов.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/08/485392.html

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