15:40 | Хоккей — КХЛ

"Локомотив" заключил трехлетний контракт с Беляевым

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"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Максимом Беляевым. Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Беляев является воспитанником "Локомотива". Всего в КХЛ он провел 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. Хоккеист является трехкратным обладателем Кубка Харламова. 

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Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Mihail-Beljaev-perepodpisal-kontrakt-s-Lokomotivom-6709

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