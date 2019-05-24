"Локомотив" заключил трехлетний контракт с Беляевым

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Максимом Беляевым. Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на три года.

⚡ Выиграл три Кубка Харламова — подписал контракт на три сезона! Михаил Беляев остаётся в «Локомотиве» до 2022 года.



📋 Подробности: https://t.co/j83uiwjNUF — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 24 мая 2019 г.

Беляев является воспитанником "Локомотива". Всего в КХЛ он провел 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. Хоккеист является трехкратным обладателем Кубка Харламова.

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