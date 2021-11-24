«Северсталь» победила ЦСКА в матче КХЛ
«Северсталь» в домашнем матче КХЛ победила ЦСКА (3:0).
В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал нападающий Владислав Кодола.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кодола — 10 (бол., Пресс, Тимашов), 16:28 — 1:0. Лишка — 7 (бол., Кодола, Хохлов), 39:47 — 2:0. Моисеев — 3 (Думбадзе), 56:35 — 3:0.
Вратари: Подъяпольский — Федотов.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 19 (6+5+8) — 21 (7+5+9).
Судьи: Гашилов, Фатеев.
24 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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Звездоносец
Фёдорову пора включить Тарасова Ан.Вл. или же Тихонова В.В. У нас в составе больше половины звёзды масштаба КХЛ,но когда с одними настраиваются ,как надо,а с другими абы-как,то конечный результат будет плачевный .Видимо,вчистую выиграв у СКА,решили прошланговать ,ведь послезавтра игра с Йокеритом.Все игры нельзя выиграть ,но когда команда старается ,у неё бывают заброшенные шайбы. С Северсталью придётся всем считаться:не удивлюсь ,если они выбъют в плей-офф кого-то из элиты.
24.11.2021
Bearloga
Красавцы!
24.11.2021
Oleg Li
После двух блестящих матчй со СКА вернулась унылое катание ваты с неимоверным почему то по сравнению с соперником количеством штрафа и с мизерным(20 +_)количеством бросков в створ.Иной раз за период столько наколачивают.А надежда была на возрождение после унылого старта
24.11.2021