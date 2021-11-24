«Северсталь» победила ЦСКА в матче КХЛ

Звездоносец

Фёдорову пора включить Тарасова Ан.Вл. или же Тихонова В.В. У нас в составе больше половины звёзды масштаба КХЛ,но когда с одними настраиваются ,как надо,а с другими абы-как,то конечный результат будет плачевный .Видимо,вчистую выиграв у СКА,решили прошланговать ,ведь послезавтра игра с Йокеритом.Все игры нельзя выиграть ,но когда команда старается ,у неё бывают заброшенные шайбы. С Северсталью придётся всем считаться:не удивлюсь ,если они выбъют в плей-офф кого-то из элиты.

24.11.2021