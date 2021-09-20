«Йокерит» на выезде обыграл «Локомотив»

«Локомотив» уступил «Йокериту» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличился Георгий Иванов. У гостей дубль сделали Ханнес Бьернинен и Никлас Йенсен.

«Йокерит» набрал 14 очков и лидирует в Западной конференции. У «Локо» семь очков и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Бьернинен — 1 (Скленичка), 17:21 — 0:1. Йенсен — 4 (Юнттила, Хольм), 18:27 — 0:2. Бьернинен — 2 (О`Нилл, Шредер), 23:09 — 0:3. Иванов — 2 (Беляев), 36:21 — 1:3. Йенсен — 5 (Юнттила, О`Нилл), 53:31 — 1:4.

Вратари: Паскуале (36:18 — 36:21) — Линдбек (9:02 — 9:17, 13:28 — 14:01, 22:41 — 22:43, 25:22 — 25:33).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (4+18+8) — 35 (7+11+17).

Судьи: Оленин, Соин.

20 сентября. Ярославль. Арена-2000.