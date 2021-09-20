Квартальнов: «Вообще «рвем» всех подряд, да? Но три победы есть три победы»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Витязем» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметив вклад молодых воспитанников клуба итоговый результат.

— Тяжелая игра. Хорошо, что в прошлом матче пропустили ноль голов, а в этом — всего один. И забили чуть больше соперника — здорово, идем дальше, — цитирует тренера сайт казанцев.

— «Ак Барс» одержал три победы подряд, насколько вы при этом довольны качеством игры?

— Вообще «рвем» всех подряд, да? Но три победы есть три победы. Здорово, что стали меньше пропускать — мы играем по своей ситуации. И Тимур Билялов здорово играет на последнем рубеже.

— Даниил Тарасов сыграл две минуты в третьем периоде. Это реакция на хоккей в его исполнении?

— Мы играли в три звена, нужно было что-то менять в матче. Другие парни тоже чуть меньше играли, что сейчас говорить. Молодцы молодые ребята — и Адель Булатов сегодня здорово играл, и Артур Бровкин забил гол. Это хорошо, они получают свой шанс и стараются.

— Согласитесь, что ноль очков в пяти матчах — не показатель для игрока уровня Тарасова.

— В нашем составе вообще всем нужно больше забивать. В прошлом сезоне два парня забили 56 голов — сейчас их нет. И пока, к сожалению, близко мы это не восполняем. Надеюсь, что будем лучше, и голы придут.

— Самая больная тема — большинство. Почему ничего не меняется?

— Мы очень много работаем, хотя мне не нравится это слово. Ведем теоретическую подготовку, разговариваем. У нас и большинства-то опять было не очень много, всего два в матче. Один раз поменяли спецбригады и все, а хотелось бы побольше времени для розыгрыша.

Я согласен, что нам нужно что-то поменять, надо больше бросать. В первом большинстве ни одного броска — Кэмпфер мимо ворот бросил один раз. Может быть, нервозность сказывается или парни хотят красиво забить, но не получается. Работаем, терпим и, наверное, будем что-то менять.

— Ринат Валиев не играет, у него какие-то проблемы?

— У него травма. Если бы он не проходил в состав, он играл бы в «Барсе».