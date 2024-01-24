«Локомотив» уступил «Сочи» в домашнем матче

«Локомотив» на своем льду проиграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

У гостей голами отметились Джесси Грэм и Артур Тянулин. У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Сергеев.

«Локомотив» с 76 очками после 54 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Ярославская команда ранее уже обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ. «Сочи» набрал 40 очков за 55 игр и поднялся с последней на 10-ю строчку в таблице.

26 января клуб из Ярославля встретится с минским «Динамо», сочинская команда в этот же день сыграет против «Витязя».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Грэм — 6 (Сероух, Арт.А. Волков), 6:32 — 0:1. Тянулин — 13 (Мичков, Криштоф), 38:31 — 0:2. Сергеев — 5, 59:43 — 1:2.

Вратари: Бочаров (Мельничук, 40:00, 58:31 — 59:43, 59:49) — Бердин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 42 (11+11+20) — 22 (6+9+7).

Судьи: Бирин, Спирин.

24 января. Ярославль. Арена-2000. 6178 зрителей.