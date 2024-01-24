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Сегодня, 21:15

«Локомотив» уступил «Сочи» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Локомотив» на своем льду проиграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

У гостей голами отметились Джесси Грэм и Артур Тянулин. У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Сергеев.

«Локомотив» с 76 очками после 54 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Ярославская команда ранее уже обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ. «Сочи» набрал 40 очков за 55 игр и поднялся с последней на 10-ю строчку в таблице.

26 января клуб из Ярославля встретится с минским «Динамо», сочинская команда в этот же день сыграет против «Витязя».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Грэм — 6 (Сероух, Арт.А. Волков), 6:32 — 0:1. Тянулин — 13 (Мичков, Криштоф), 38:31 — 0:2. Сергеев — 5, 59:43 — 1:2.

Вратари: Бочаров (Мельничук, 40:00, 58:31 — 59:43, 59:49) — Бердин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 42 (11+11+20) — 22 (6+9+7).

Судьи: Бирин, Спирин.

24 января. Ярославль. Арена-2000. 6178 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 57 31 26 68
5 Ак Барс 54 32 22 66
6 Трактор 55 30 25 66
7 Лада 56 27 29 66
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 54 21 33 53
10 Сибирь 54 21 33 51
11 Барыс 53 19 34 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 54 36 18 76
2 Динамо М 54 35 19 74
3 СКА 54 35 19 73
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 54 27 27 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 53 24 29 53
9 Витязь 53 17 36 41
10 Сочи 55 17 38 40
11 Куньлунь РС 55 17 38 40
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