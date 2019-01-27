"Локомотив" с минимальным счетом переиграл "Сочи"

"Локомотив" одержал домашнюю победу над "Сочи" со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче на 51-й минуте забросил форвард Егор Аверин.

Благодаря этой победе, ярославцы набрали 75 очков в 54 матчах. Команда Дмитрия Квартальнова находится на четвертом месте в Западной конференции.

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"Локомотив" (Ярославль) - "Сочи" (Сочи) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Е. Аверин - 12 (Козун, Крунвалль), 50:58 - 1:0.

Вратари: Коновалов - Барулин (59:08).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (3+12+14) - 38 (19+10+9).

Судьи: Наумов, Раводин.

27 января. Ярославль. "Арена-2000".