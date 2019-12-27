«Локомотив» подписал новый контракт с Кудрявцевым
13:06
Нападающий «Локомотива» Павел Кудрявцев подписал новый договор с клубом, сообщает официальный сайт ярославцев.
Новое соглашение рассчитано до 2022 года, старое заканчивалось на год раньше.
В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 40 матчей в КХЛ, в которых набрал 17 (12+5) очков при коэффициенте полезности «-1».
?? Павел Кудрявцев — в «Локомотиве» до 2022 года!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) December 27, 2019
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Сегодня был подписан новый односторонний контракт на три сезона. Срок прежнего соглашения истекал 30 апреля 2021-го. pic.twitter.com/BFKa3C0egB
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