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«Локомотив» подписал новый контракт с Кудрявцевым

13:06
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Нападающий «Локомотива» Павел Кудрявцев подписал новый договор с клубом, сообщает официальный сайт ярославцев.

Новое соглашение рассчитано до 2022 года, старое заканчивалось на год раньше.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 40 матчей в КХЛ, в которых набрал 17 (12+5) очков при коэффициенте полезности «-1».

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