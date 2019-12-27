«Локомотив» подписал новый контракт с Кудрявцевым

Нападающий «Локомотива» Павел Кудрявцев подписал новый договор с клубом, сообщает официальный сайт ярославцев.

Новое соглашение рассчитано до 2022 года, старое заканчивалось на год раньше.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 40 матчей в КХЛ, в которых набрал 17 (12+5) очков при коэффициенте полезности «-1».