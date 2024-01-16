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Сегодня, 12:30

«Барыс» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» в Кинопоиске начнется в 16.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Виктор Козлов.
Виктор Козлов.
Фото ХК «Салават Юлаев»

16 января «Барыс» дома в Астане примет уфимский «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Барыс-Арена» начнется в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Барыс» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.15 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками. «Салават Юлаев» тренера Виктора Козлова располагается на третьей строчке на «Востоке» с 65 баллами.

В последний раз команды встречались 7 января. Тогда уфимцы дома одержали победу над «Барысом» со счетом 5:3.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
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КХЛ: «Торпедо» — «Металлург», «Спартак» — «Витязь». Расписание и результаты матчей 16 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 52 34 18 74
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 50 31 19 65
4 Автомобилист 53 29 24 64
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 52 28 24 61
7 Ак Барс 50 29 21 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 52 21 31 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Адмирал 50 15 35 41
12 Барыс 50 16 34 40
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 51 34 17 72
2 Локомотив 50 33 17 70
3 СКА 51 33 18 68
4 Спартак 52 30 22 67
5 Торпедо 50 29 21 61
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 50 26 24 56
8 Динамо Мн 49 22 27 49
9 Витязь 50 16 34 38
10 Куньлунь РС 52 16 36 38
11 Сочи 51 14 37 34
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Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
16.01 19:00
Локомотив – Нефтехимик
 - : -
16.01 19:00
Торпедо – Металлург Мг
 - : -
16.01 19:10
Динамо Мн – Куньлунь РС
 - : -
16.01 19:30
Спартак – Витязь
 - : -
16.01 19:30
Сочи – Ак Барс
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