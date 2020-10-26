«Локомотив» на выезде разгромил «Салават Юлаев»

«Локомотив» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Салават Юлаев» (5:0). Два очка по системе «гол+пас» набрал Антон Ландер (1+1).

После этой победы вышли на второе место на «Западе», уфимцы остались шестыми на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Уайдмэн — 5, 0:21 — 0:1. Мозякин — 2 (Яковлев, Песонен), 31:46 — 1:1. Бек — 7 (Мозякин, Нестрашил), 37:23 — 2:1. Чехович — 1 (Миле), 54:39 — 2:2. Белевич — 4, 62:09 — 2:3.

Вратари: Загидулин — Мельничук.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (7+5+7+0) — 31 (10+9+11+1).

Судьи: Ансонс, Лаврентьев.

26 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1487 зрителей.