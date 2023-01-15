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Сегодня, 19:01

«Динамо» всухую победило «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» победило «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

В составе победителей голы забили нападающие Якоб Лилья и Джордан Уил.

Голкипер бело-голубых Илья Коновалов сделал третий «сухарь» в сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает 5-е место, набрав 66 очков в 51 матче. «Локо» идет четвертым: 67 очков после 52 игр.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Лилья — 11 (Тринеев), 24:35 — 0:1. Уил — 11 (Миронов), 51:33 — 0:2.

Вратари: Исаев (59:03) — Коновалов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 22 (5+10+7) — 21 (7+7+7).

Судьи: Бирин, Овчинников.

15 января. Ярославль. Арена-2000.

ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 51 20 31 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
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20.01
15.01 13:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 2
15.01 17:00
Локомотив – Динамо М
 0 : 2
15.01 17:00
Витязь – Трактор
 4 : 3 ОТ
15.01 17:00
СКА – Амур
 3 : 1
15.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 4 : 2
15.01 17:10
Динамо Мн – Автомобилист
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