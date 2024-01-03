«Локомотив» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и «Барыс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Ярославле 3 января и завершилась победой гостей — 5:4 Б.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Локомотив» (64 очка) после 45 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. У ярославцев прервалась 5-матчевая победная серия. «Барыс» (39) после 46 игр идет предпоследним на «Востоке».

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