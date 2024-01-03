«Барыс» прервал 5-матчевую победную серию «Локомотива», Камара оформил дубль и отдал голевую передачу
«Барыс» на выезде обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.
Решающий буллит реализовал Евгений Рымарев.
В основное время дублем за гостей отметился Энтони Камара, который установил новый клубный рекорд по продолжительности голевой серии. Канадец также отдал голевую передачу. Еще по одной шайбе забросили Давид Скленичка и Джозеф Лабейт.
За ярославцев отличились Александр Полунин, Александр Елесин, Александр Волков и Рушан Рафиков.
«Локомотив» (64 очка) после 45 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. У ярославцев прервалась 5-матчевая победная серия. «Барыс» (39) после 46 игр идет предпоследним на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 4:5 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Полунин — 10 (Кирьянов, Елесин), 7:13 — 1:0. Елесин — 1 (Лихачев, Симашев), 9:34 — 2:0. Камара — 11 (Ножье), 19:47 — 2:1. Скленичка — 7, 25:34 — 2:2. Лабейт — 6 (Камара, Ножье), 37:01 — 2:3. А.С. Волков — 2 (Кирьянов, Бут), 50:13 — 3:3. Камара — 12 (бол., Бекетаев, Апальков), 55:37 — 3:4. Рафиков — 7 (Иванов, Лихачев), 58:52 — 4:4.
Победный буллит: Рымарев.
Вратари: Бочаров (Мурашов, 40:00, 57:47 — 58:08, 58:36 — 58:52) — Паскуале.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 38 (11+9+13+5) — 21 (6+7+6+2).
Судьи: Соин, Юдаков.
3 января. Ярославль. Арена-2000.
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