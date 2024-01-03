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Сегодня, 19:36

«Барыс» прервал 5-матчевую победную серию «Локомотива», Камара оформил дубль и отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барыс» на выезде обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

Решающий буллит реализовал Евгений Рымарев.

В основное время дублем за гостей отметился Энтони Камара, который установил новый клубный рекорд по продолжительности голевой серии. Канадец также отдал голевую передачу. Еще по одной шайбе забросили Давид Скленичка и Джозеф Лабейт.

За ярославцев отличились Александр Полунин, Александр Елесин, Александр Волков и Рушан Рафиков.

«Локомотив» (64 очка) после 45 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. У ярославцев прервалась 5-матчевая победная серия. «Барыс» (39) после 46 игр идет предпоследним на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 4:5 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Полунин — 10 (Кирьянов, Елесин), 7:13 — 1:0. Елесин — 1 (Лихачев, Симашев), 9:34 — 2:0. Камара — 11 (Ножье), 19:47 — 2:1. Скленичка — 7, 25:34 — 2:2. Лабейт — 6 (Камара, Ножье), 37:01 — 2:3. А.С. Волков — 2 (Кирьянов, Бут), 50:13 — 3:3. Камара — 12 (бол., Бекетаев, Апальков), 55:37 — 3:4. Рафиков — 7 (Иванов, Лихачев), 58:52 — 4:4.

Победный буллит: Рымарев.

Вратари: Бочаров (Мурашов, 40:00, 57:47 — 58:08, 58:36 — 58:52) — Паскуале.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (11+9+13+5) — 21 (6+7+6+2).

Судьи: Соин, Юдаков.

3 января. Ярославль. Арена-2000.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
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5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
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8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 45 19 26 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 45 15 30 37
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 44 30 14 63
3 СКА 46 31 15 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 46 21 25 49
8 Динамо Мн 44 19 25 42
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