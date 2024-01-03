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Сегодня, 20:28

«Северсталь» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Северсталь» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Череповце 3 января и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» идет на 7-м месте на «Западе», набрав в 46 матчах 49 очков. «Амур», сыграв 45 игр, расположился на 9-й строчке Восточной конференции, имея в активе 46 очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Северсталь
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 47 30 17 65
2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 47 24 23 57
5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 45 19 26 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 46 16 30 39
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 45 30 15 64
3 СКА 46 31 15 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 46 21 25 49
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 46 15 31 36
10 Куньлунь РС 46 15 31 35
11 Сочи 47 14 33 34
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3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 13:30
Сибирь – Адмирал
 4 : 1
3.01 14:00
Авангард – Сал. Юлаев
 2 : 4
3.01 14:30
Автомобилист – Трактор
 4 : 3
3.01 17:00
СКА – Витязь
 6 : 1
3.01 17:00
Северсталь – Амур
 4 : 2
3.01 17:00
Локомотив – Барыс
 4 : 5 Б
3.01 17:00
Сочи – Металлург Мг
 2 : 3 ОТ
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