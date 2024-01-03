«Северсталь» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ
«Северсталь» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Череповце 3 января и завершилась победой хозяев — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Северсталь» идет на 7-м месте на «Западе», набрав в 46 матчах 49 очков. «Амур», сыграв 45 игр, расположился на 9-й строчке Восточной конференции, имея в активе 46 очков.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|47
|30
|17
|65
|2
|Авангард
|45
|29
|16
|61
|3
|Сал. Юлаев
|45
|28
|17
|59
|4
|Лада
|47
|24
|23
|57
|5
|Автомобилист
|48
|26
|22
|57
|6
|Трактор
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|47
|21
|26
|50
|9
|Амур
|45
|19
|26
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|46
|16
|30
|39
|12
|Адмирал
|45
|14
|31
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Локомотив
|45
|30
|15
|64
|3
|СКА
|46
|31
|15
|63
|4
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|46
|21
|25
|49
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|46
|15
|31
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|34
Результаты / календарь
21.12
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23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|13:30
|
Сибирь – Адмирал
|4 : 1
|3.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|2 : 4
|3.01
|14:30
|
Автомобилист – Трактор
|4 : 3
|3.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|6 : 1
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Амур
|4 : 2
|3.01
|17:00
|
Локомотив – Барыс
|4 : 5 Б
|3.01
|17:00
|
Сочи – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
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