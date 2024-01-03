«Северсталь» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Череповце 3 января и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» идет на 7-м месте на «Западе», набрав в 46 матчах 49 очков. «Амур», сыграв 45 игр, расположился на 9-й строчке Восточной конференции, имея в активе 46 очков.

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