Линус Умарк: «Много в «Салавате Юлаеве» думали о том, что не могли реализовать большинство»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк после победы в овертайме над «Витязем» (2:1) отметил игру команды в большинстве. Уфимцы дважды реализовали численный перевес.

— Отлично начали матч, но во втором периоде допускали потери, — цитирует Умарка официальный сайт клуба. — Самое главное, что нам, наконец, удалось забить пару голов в большинстве.

Забросив в большинстве на старте матча, мы стали увереннее в своих следующих попытках и в итоге забили еще. До этого мы долгое время не могли реализовать численное преимущество, поэтому слишком много думали об этом. В общем, очень здорово, что удалось сегодня дважды отличиться в большинстве, теперь нам есть от чего оттолкнуться.

Мы много говорили об этом, просматривали видео с матчей. Когда ты открываешь счет в матче, а тем более, в большинстве, становится легче играть. Надеюсь, продолжим в том же духе.

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