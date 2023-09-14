Лещенко — о победе «Салвата Юлаева» над «Ак Барсом»: «Очень круто, не каждый матч таким получается»
Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Лещенко высказался о победе над «Ак Барсом» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
— Очень крутые ощущения, не каждый матч таким получается, — начал Лещенко. — Хороший накал в игре, дожали соперника. Пропустили два быстрых гола, но потом вошли в тонус и продолжили играть в свой хоккей.
— Для вас это первое «Зеленое дерби». Насколько впечатлены поддержкой трибун?
— Я зацепил это, когда играл за «Ак Барс». Знал, чего ожидать. Очень круто.
— Главное событие — интервью Артема Лукоянова перед матчем, где он сказал: «У них есть лещ, который весит 60 килограммов». Есть, что сказать в ответ? Вас это раззадорило?
— Я не 60, а 78 килограммов, — сказал Лещенко.
«Салават Юлаев» набрал 6 очков и поднялся на шестое место в «Восточной Конференции». В следующем матче уфимцы дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Матч пройдет 18 сентября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|14.09
|19:30
|
Витязь – Спартак
|- : -