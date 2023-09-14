Лещенко — о победе «Салвата Юлаева» над «Ак Барсом»: «Очень круто, не каждый матч таким получается»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Лещенко высказался о победе над «Ак Барсом» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Очень крутые ощущения, не каждый матч таким получается, — начал Лещенко. — Хороший накал в игре, дожали соперника. Пропустили два быстрых гола, но потом вошли в тонус и продолжили играть в свой хоккей.

— Для вас это первое «Зеленое дерби». Насколько впечатлены поддержкой трибун?

— Я зацепил это, когда играл за «Ак Барс». Знал, чего ожидать. Очень круто.

— Главное событие — интервью Артема Лукоянова перед матчем, где он сказал: «У них есть лещ, который весит 60 килограммов». Есть, что сказать в ответ? Вас это раззадорило?

— Я не 60, а 78 килограммов, — сказал Лещенко.

«Салават Юлаев» набрал 6 очков и поднялся на шестое место в «Восточной Конференции». В следующем матче уфимцы дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Матч пройдет 18 сентября.