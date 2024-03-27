Леонтьев: «Трактор» — бренд нашего хоккея, против него сложно играть»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил выступление «Трактора» в плей-офф КХЛ.

«Трактор» — это бренд нашего хоккея, против этой команды всегда очень сложно играть. У нее определенный тактический рисунок игры, в составе мастеровитые ребята. Мы давали бой каждой команде, но против «Трактора» все матчи были непростые. Особенно в этой игре, когда мы вели 3:1, но, к сожалению, проиграли 3:5. У команды есть не только опыт, но и характер. Поэтому я не удивлен тому, как «Трактор» сейчас выступает в плей-офф», — цитирует Леонтьева «РБ Спорт».

Во втором раунде Кубка Гагарина челябинский клуб одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4-0. В полуфинале «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард» (3-2).