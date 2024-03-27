Алыпов считает, что в серии «Автомобилист» — СКА судьи ошибались в обе стороны
Бронзовый призер Олимпийский игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов отреагировал на выход «Автомобилиста» в полуфинал Кубка Гагарина.
В серии второго раунда плей-офф КХЛ клуб из Екатеринбурга одержал победу над СКА со счетом 4-1.
«Я удивлен, как и все болельщики команды, потому что впервые она вышла в полуфинал. Замечательно, что прошли в следующий раунд и обыграли одного из претендентов в Кубке Гагарина. Слова Медведева о судействе? Это удел проигравших, всегда искать причины, почему они проиграли. Судьи ошибались, но на мой взгляд, они ошибались в обе стороны. Есть судейский комитет, которые оценивают работу судей, но точно не тренерскому штабу. Судьи должны качественно оценивать игру. Лига не заинтересовано в том, чтобы судейских ошибок было много, а чтобы судьи работали честно», — цитирует Алыпова Metaratings.ru.
В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с победителем в паре «Спартак» — «Металлург» (2-2).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|2 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|28.03
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|28.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -