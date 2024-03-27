Алыпов считает, что в серии «Автомобилист» — СКА судьи ошибались в обе стороны

Бронзовый призер Олимпийский игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов отреагировал на выход «Автомобилиста» в полуфинал Кубка Гагарина.

В серии второго раунда плей-офф КХЛ клуб из Екатеринбурга одержал победу над СКА со счетом 4-1.

«Я удивлен, как и все болельщики команды, потому что впервые она вышла в полуфинал. Замечательно, что прошли в следующий раунд и обыграли одного из претендентов в Кубке Гагарина. Слова Медведева о судействе? Это удел проигравших, всегда искать причины, почему они проиграли. Судьи ошибались, но на мой взгляд, они ошибались в обе стороны. Есть судейский комитет, которые оценивают работу судей, но точно не тренерскому штабу. Судьи должны качественно оценивать игру. Лига не заинтересовано в том, чтобы судейских ошибок было много, а чтобы судьи работали честно», — цитирует Алыпова Metaratings.ru.

В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с победителем в паре «Спартак» — «Металлург» (2-2).