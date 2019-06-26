Леонид Метальников: "Хочу стать в следующем году одним из самых важных игроков "Барыса"

Новичок "Барыса" защитник Леонид Метальников поделился ожиданиями от дебюта в составе клуба.

- Хочу стать в следующем году одним из самых важных игроков этой команды. Буду стараться хорошо играть, по максимуму помогать своим новым партнёрам по клубу. Надеюсь, что в следующем сезоне "Барыс" сможет хорошо провести регулярный чемпионат и далеко пройти в плей-офф, - цитирует Метальникова официальный сайт ВХЛ.

Как сложится в реальности – покажет только время. Со своей стороны я готов делать то, что необходимо для успеха команды. Буду стараться развиваться и работать над собой, - заявил хоккеист.

По итогам минувшего сезона-2018/19 Метальников стал лучшим защитником чемпионата ВХЛ. В составе "Сарыарки" в регулярном чемпионате он набрал 22 (7+15) очка, а в плей-офф - 10 (4+6). Суммарный показатель полезности составил "+26".