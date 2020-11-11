Лемтюгов о Быкове: «После поражения в Перми он на меня орал: «Какой тебе «Сент-Луис»? По тебе Миасс плачет»

Эксперт «СЭ» Николай Лемтюгов в эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказал историю о бывшем главном тренере ЦСКА и сборной России Вячеславе Быкове.

— Расскажу одну байку. Когда молодым играл в ЦСКА, тогда еще пришел Вячеслав Быков главным тренером в команду (2004 год — Прим. «СЭ»). Играли с «Молотом-Прикамье» в Перми, проиграли то ли 2:3, то ли 2:4. И начинается гонение молодых. Меня как раз в этот год задрафтовал «Сент-Луис» под двести-каким-то номером, а Вячеслав Аркадьевич вламывается в раздевалку после матча, встает передо мной и орет: «Лемтюгов! Какой тебе «Сент-Луис»?» По тебе Миасс (родной город Лемтюгова — Прим. «СЭ») плачет!