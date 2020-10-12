Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов шестой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем был признан Эдвард Паскуале («Локомотив»), одержавший три победы в трех матчах недели, одну из них на ноль. По его воротам было нанесено 75 бросков, из которых было отражено 96 процентов. Коэффициент надежности составил 0,98.

Лучшим защитником стал Микко Лехтонен («Йокерит»), одержавший с командой две победы в двух матчах. В этих встречах Лехтонен набрал 5 (2+3) очков (лучший результат недели для защитников).

Лучшим нападающим недели был выбран Алексей Макеев («Автомобилист»), одержавший с командой две победы в трех матчах. В этих встречах Макеев набрал 6 (2+4) очков (лучший результат недели).

Лучшим новичком недели был признан Антон Малышев («Локомотив»), набравший 2 (0+2) очка и одержавший с командой три победы в трех матчах. 20-летний защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности. На счету Малышева три силовых приема, среднее игровое время составило 13 минут ровно.