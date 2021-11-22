Лаури Марьямяки: «Не могу сказать, когда Меньшиков дебютирует»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:1) и ответил на вопросы прессы.

— В прошлом матче мы сыграли не настолько хорошо, как нам хотелось бы. Сегодня мы отлично начали, показали характер, проделывали большую работу на протяжении всех 60 минут и заслужили эту победу.

— Что произошло на первых секундах матча?

— Без комментариев.

— Можно ли назвать результат предыдущего матча случайностью в сравнении с сегодняшней?

— Да, мы не ожидали тогда такого результата. Вчера у нас было собрание, на котором мы это обсудили. Если мы хотим быть командой, которая побеждает, нужно проходить через такие моменты и становиться лучше.

— Что произошло со Шредером?

— Я не знаю, что случилось. Посмотрим в ближайшее время.

— Когда ожидать дебюта Меньшикова?

— Не могу сказать, когда он дебютирует. Но мы очень рады, что смогли найти такого разностороннего игрока, который отлично защищается, играет в меньшинстве, может бросать. Для нас очень важно, что мы смогли найти такого игрока для своей команды, когда страдаем из-за травм лидеров.

— Меньшиков — первый россиянин в истории «Йокерита» в КХЛ. Что можете сказать об этом?

— Да, это первый российский игрок, который сыграет за «Йокерит» в КХЛ. Нам не важно, кто он по национальности, главное, что мы нашли хорошего хоккеиста.