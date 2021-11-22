Защитник «Спартака» Соколов о драке с игроками «Йокерита»: «Договорились еще на раскатке, просто глазами»

Защитник «Спартака» Никита Соколов прокомментировал драку с «Йокеритом» на первых секундах матча регулярного чемпионата КХЛ (1:6).

— Договаривались ли на драку?

— Договорились еще на раскатке, просто глазами, мол: «Давай?» — «Давай» — и все.

— Были ли это конкретные игроки?

— Нет, просто так получилось. Я еще в том сезоне играл, были стычки с этим игроком. Вот так вышло в итоге.

— Был ли в курсе тренер?

— Я не знаю, я не спрашивал.

— Стал бы он возражать, если бы знал?

— Не могу ответить на этот вопрос.

— Как вам драка Марко Анттиллы и Олег Евенко?

— У них габариты как раз одинаковые.

(Надежда Тонконог)