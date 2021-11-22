Защитник «Спартака» Соколов о драке с игроками «Йокерита»: «Договорились еще на раскатке, просто глазами»
22:43
Защитник «Спартака» Никита Соколов прокомментировал драку с «Йокеритом» на первых секундах матча регулярного чемпионата КХЛ (1:6).
— Договаривались ли на драку?
— Договорились еще на раскатке, просто глазами, мол: «Давай?» — «Давай» — и все.
— Были ли это конкретные игроки?
— Нет, просто так получилось. Я еще в том сезоне играл, были стычки с этим игроком. Вот так вышло в итоге.
— Был ли в курсе тренер?
— Я не знаю, я не спрашивал.
— Стал бы он возражать, если бы знал?
— Не могу ответить на этот вопрос.
— Как вам драка Марко Анттиллы и Олег Евенко?
— У них габариты как раз одинаковые.
(Надежда Тонконог)
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