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Ласьков заявил, что у Малкина есть «закрытый» контракт с «Металлургом»

14:14
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com
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Вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков ответил на вопрос о будущем форварда Евгения Малкина после его окончания контракта с «Питтсбургом» в 2022 году.

«Все зависит от самого Женьки. Что значит дать ему большую сумму денег? Есть потолок зарплат. У Жени есть так называемый «закрытый» контракт с нами, и, если он захочет поиграть, он вернется. Даже не за большие деньги. Он нормальный патриот своего города. В СКА он не будет играть, у него есть «закрытый» контракт с нами», — сказал Ласьков.

34-летний хоккеист является воспитанником магнитогорского клуба. С 2006 года Малкин играет за «Питтсбург». 34-летний хоккеист является воспитанником магнитогорского клуба. С 2006 года Малкин играет за «Питтсбург», всего за клуб на его счету 936 игр и 1100 (424+676) очков.

(Михаил Зислис)

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