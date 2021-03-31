Павел Буре рассказал о своем сыне Пал Палыче, форварде детской команды ЦСКА

Великий хоккеист Павел Буре в большом интервью «СЭ» рассказал о своем сыне, также Павле, который, как и он, тренируется в детской хоккейной школе ЦСКА и играет на позиции форварда. Сегодня Русской Ракете исполнилось 50 лет.

— Вашему сыну Пал Палычу скоро восемь. На коньки по примеру Гретцки вы поставили его в два. Он хочет стать хоккеистом?

— Только из-за Гретцки его в два и поставил — Уэйн рассказывал мне, что его отец Уолтер так когда-то и поступил. Услышав это, сказал ему: «Ты — мой кумир, и я своего тоже в два поставлю». Правда, в два года Пал Палыч мог только стоять на коньках, но еще не кататься или играть. Считаю, что лучше это делать рано. Я в шесть лет на коньки встал, а сын уже в четыре официально занимался в ЦСКА.

Пока говорит, что хочет стать хоккеистом. У меня такой четкой цели нет. Это его жизнь. Я могу подсказать и поспособствовать, но заставлять точно не буду. Он достаточно серьезно тренируется, в разы больше, чем я в этом возрасте. У нас тренировки были два-три раза в неделю, у него — не менее десяти раз. Много двухразовых занятий.

— Нападающий?

— Да. Кое-что забивает.

— Павлом в честь вас назвали?

— Нет, в честь моего предка, создателя часов «Павел Буре». Решали вместе с Алиной задолго до его рождения.

(Игорь Рабинер)

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