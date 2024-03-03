Ларионов — о поражении от СКА в овертайме: «Не хватило опыта и везения»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от СКА (2:3 ОТ) во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

— Чего в овертайме не хватило вашей команде?

— Не хватило опыта. У нас играли шесть чемпионов Кубка Харламова — молодежь. Не хватило опыта и везения. Овертайма могло бы и не быть, если бы мы забили свои голы. Это тоже опыт, который мы берем в копилку. Сейчас мы уже ничего не вернем. Нам надо вернуться обратно домой, использовать нашу легендарную логистику. Поспать, отдохнуть, чтобы ребята вернулись в наш дворец с тем же настроем, который был в этих двух матчах — сказал Ларионов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч между командами в Кубке Гагарина пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.