Ларионов — о шестом поражении «Торпедо» подряд: «Нам никто не поможет, кроме нас самих»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал серию поражений команды из шести матчей подряд.

24 февраля клуб из Нижнего Новгорода на своем льду уступил ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (1:2).

«Любое поражение — пятое, шестое, двенадцатое и так далее — это всегда непросто. Можно ссылаться на то, что команда в плей-офф вышла давно, что мы их готовим, они под нагрузкой. Но здесь важно поймать ту игру, то настроение, ту уверенность, которой команде не хватает именно в плане ментальной твердости и тех моментов, которые мы создаем, чтобы такие матчи вытаскивать. Было сказано в перерыве еще при счете 0:2, что в этих играх, когда мы выходим на финишную прямую перед плей-офф, необходимо находить силы, возможности, для того чтобы такие матчи вытаскивать. Нам никто не поможет, кроме нас самих», — приводит пресс-служба клуба слова Ларионова.

После этой игры ЦСКА (75 очков) обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 6-е место. Нижегородская команда (74 балла) опустилась на 7-ю позицию.

В заключительном матче регулярного чемпионата армейцы сыграют против московского «Динамо», а «Торпедо» встретится с «Ладой».