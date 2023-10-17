Ларионов — о поражении от «Северстали»: «Не хватило свежести»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (0:4).

«Не хватило свежести. Не скажу, что ребята бросили играть, но не забивая голы нельзя рассчитывать на победу. Сейчас важно спокойно и трезво оценить ситуацию, не вдаваясь в панику. Нужно найти ресурсы, чтобы коллективно преодолеть трудности. Но «автобусы» выстраивать, несмотря на усталость, не будем. Можем, но не будем.

Играя в шесть защитников такие игры, хоккеисты получают колоссальный опыт, который им пригодиться чуть позднее в сезоне. Мы будем давать отдых защитникам, но не при помощи седьмого игрока обороны, чтобы не создавать рваный ритм", — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» (18) — на восьмой строчке.