Ларионов — о поражении от «Северстали»: «Не хватило свежести»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (0:4).
«Не хватило свежести. Не скажу, что ребята бросили играть, но не забивая голы нельзя рассчитывать на победу. Сейчас важно спокойно и трезво оценить ситуацию, не вдаваясь в панику. Нужно найти ресурсы, чтобы коллективно преодолеть трудности. Но «автобусы» выстраивать, несмотря на усталость, не будем. Можем, но не будем.
Играя в шесть защитников такие игры, хоккеисты получают колоссальный опыт, который им пригодиться чуть позднее в сезоне. Мы будем давать отдых защитникам, но не при помощи седьмого игрока обороны, чтобы не создавать рваный ритм", — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
«Торпедо» (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» (18) — на восьмой строчке.
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