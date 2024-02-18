«Северсталь» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

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«Северсталь» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Череповце 18 февраля и завершилась победой хозяев — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» (78 очков) одержала четвертую победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (66) идет девятым на «Востоке».

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