Шведский нападающий Антон Ландер подписал двухлетний контракт с "Локомотивом", информирует официальный Твиттер КХЛ. Прошедший сезон 28-летний хоккеист провел в "Ак Барсе".

В сезоне-2018/19 Ландер провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за казанскую команду и набрал 30 (10+20) очков, в плей-офф – 4 игры и 2 (1+1) очка.

– Неоднократно выступал за юниорскую, молодtжную и национальную сборные Швеции, в том числе в роли капитана. Является победителем Мемориала Глинки, бронзовым призером МЧМ и участником Олимпийских Игр в Корее, – написано на официальном сайте "Локомотива".

⚡ Продолжаем! Обладатель Кубка Гагарина Антон Ландер – с нами на 2 года!



Подробности 👉🏻 https://t.co/dZ5Gk8CABD pic.twitter.com/ltQGuBmKoY – HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 1 мая 2019 г.

Все о КХЛ – здесь