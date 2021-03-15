Скабелка: «Первая игра всех вернет в тонус»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка рассказал о подготовке к серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

«Подготовка проходит в рабочем режиме, хорошее настроение. Ребята уже ждут начала, длинная пауза получилась, все хотят играть, а не тренироваться. Первая игра всех вернет в тонус. Понятно, что ЦСКА во всех линиях укомплектован. Мобильная и системная команда, которая знает, чего хочет, не будем говорить о слабых местах, они есть у любого. Насколько мы найдем эти места игра покажет», — приводи слова тренера сайт КХЛ.

В регулярном чемпионате команды провели четыре матча, в которых армейцы добились трех побед.

«Были хорошие матчи в Москве, любая игра — это опыт и пища для размышления. Все игры с ЦСКА проходили от ножа, две системные команды встречаются, будут нюансы решать все», — сказал Скабелка.

Серия ЦСКА — «Локомотив» стартует 17 марта в Москве.