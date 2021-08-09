«Лада» произвела обмен с «Ак Барсом»

«Лада» произвел обмен хоккеистами с «Ак Барсом». Нападающий Глеб Лачинов отправился в Тольятти, а нападающий Станислав Рангаев — в Казань, сообщает пресс-служба клуба.

«Лада» произвел обмен с «Ак Барсом». Нападающий Глеб Лачинов отправился в Тольятти, а нападающий Станислав Рангаев — в Казань. pic.twitter.com/aZBGM9GlKW — МХК «Ладья» Тольятти (@hc_ladya) August 9, 2021

Нападающий Лачинов — воспитанник тольяттинской школы хоккея, с 2015 года был в системе «Ак Барса». В сезоне-2020/21 набрал 15 (7+8) очков в 41 матче регулярного сезона МХЛ за «Ирбис», в 2 матчах плей-офф очков не заработал. В 9 матчах за «Барс» отметился голевой передачей.

19-летний Рангаев в прошлом сезоне выступал в МХЛ. В 37 матчах за «Ладью» он набрал 26 (12+14) очков.