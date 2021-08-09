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«Лада» произвела обмен с «Ак Барсом»

16:20
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«Лада» произвел обмен хоккеистами с «Ак Барсом». Нападающий Глеб Лачинов отправился в Тольятти, а нападающий Станислав Рангаев — в Казань, сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий Лачинов — воспитанник тольяттинской школы хоккея, с 2015 года был в системе «Ак Барса». В сезоне-2020/21 набрал 15 (7+8) очков в 41 матче регулярного сезона МХЛ за «Ирбис», в 2 матчах плей-офф очков не заработал. В 9 матчах за «Барс» отметился голевой передачей.

19-летний Рангаев в прошлом сезоне выступал в МХЛ. В 37 матчах за «Ладью» он набрал 26 (12+14) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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