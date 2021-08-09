«Сибирь» всухую обыграла «Ак Барс» на Мемориале Ромазана
16:50
«Сибирь» одержала победу над «Ак Барсом» на Мемориале Ромазана. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу новосибирского клуба.
Дубль оформил Антон Ведин, еще одна шайба — на счету Ильи Морозова.
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Мемориал И. Ромазана
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Ведин — 1 (Шор, Миловзоров), 28:20 — 1:0. Морозов — 1 (Аланов, Коротков), 43:06 — 2:0. Ведин — 2 (Шор, Ахияров), 51:52 — 3:0.
Вратари: Красоткин — Бобков.
Судьи: Бондарь, Спирин.
9 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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