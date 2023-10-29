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Сегодня, 18:05

«Барыс» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Торпедо» обыграло «Барыс» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Игра прошла в Астане 29 октября.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» поднялось на третье место в таблице Западной конференции, «Барыс» идет на 11-й строчке Востока.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 14 11 32
2 Ак Барс 22 15 7 32
3 Лада 25 13 12 31
4 Автомобилист 24 13 11 28
5 Трактор 25 13 12 28
6 Сал. Юлаев 23 13 10 27
7 Авангард 23 12 11 27
8 Сибирь 23 11 12 25
9 Амур 23 9 14 24
10 Нефтехимик 22 9 13 23
11 Барыс 25 7 18 21
12 Адмирал 21 6 15 15
Западная конференция И В П О
1 Спартак 24 16 8 34
2 Динамо М 23 16 7 33
3 Торпедо 24 15 9 32
4 Локомотив 23 15 8 31
5 ЦСКА 24 13 11 28
6 Сочи 22 12 10 25
7 Динамо Мн 21 11 10 25
8 СКА 22 12 10 24
9 Северсталь 21 8 13 20
10 Куньлунь РС 27 8 19 19
11 Витязь 24 7 17 16
Результаты / календарь
19.10
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3.11
29.10 14:00
Барыс – Торпедо
 1 : 2
29.10 14:00
Авангард – Динамо Мн
 3 : 4
29.10 15:00
Трактор – Куньлунь РС
 5 : 2
29.10 16:00
Лада – Металлург Мг
 - : -
29.10 17:00
Северсталь – Автомобилист
 - : -
29.10 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
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