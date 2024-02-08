«Лада» дома в городе Тольятти примет хабаровский «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 8 февраля, в четверг. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Лада» — «Амур» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ. Начало — в 17.50 мск. Игру также покажут пользователям с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск. Ключевые события противостояния КХЛ будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Лада» главного тренера Олега Браташа с 71 баллом занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции после 61 матча. «Амур» под руководством Андрея Мартемьянова набрал 60 очков и находится на девятой строчке на Востоке после 60 встреч.

В последний раз команды встречались 10 января. Тогда клуб из Хабаровска одержал победу над «Ладой» со счетом 3:0.

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