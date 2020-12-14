Квартальнов возмутился отъездом игроков «Ак Барса» в сборную: «Они зарплату у нас получают, а не в ФХР»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Йокеритом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ возмутился ситуацией с отъездом игроков в сборную на Кубок Карьяла.

— Сейчас отдохнем пару дней. У нас будет время отдохнуть, подготовиться, — цитирует «Бизнес online» Квартальнова. — Насколько пауза поможет — будет видно в будущем. Игровой ритм спадет — это минус.

— В составе «Йокерита» сегодня выходили игроки сборной Финляндии, которые выступят на Евротуре. «Ак Барс» как-то связывался с ФХР или КХЛ, чтобы сборники — Лямкин, Юдин и Воронкова — остались в команде на этот матч?

— Да все пытались и делали. Мы идем навстречу лиге, а нам говорят: «Это федерация». Но ребят, они зарплату-то у нас получают, а не в федерации хоккея. Игра сборной только в четверг, в четверг! Не знаю, какие есть причины, чтобы наши парни не сыграли сегодня. Когда нам предлагали перенести матч из Хельсинки, мы согласились, но не знали, что так будет. Думаю, нам можно было пойти навстречу. Тем более, что только одна игра была сегодня в КХЛ.